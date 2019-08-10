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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Станцию московского метро "Проспект мира" в воскресенье закроют для входа

09:55, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Вера КозубоваСтанция метро Проспект Мира
Станция метро Проспект Мира
© РИА Новости / Вера Козубова
Станция метро Проспект Мира. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ближайшая к Московской соборной мечети станция "Проспект мира" Кольцевой линии столичного метро будет закрыта для входа пассажиров утром в день мусульманского праздника Курбан-байрам, 11 августа, сообщает пресс-служба метрополитена.
"В воскресенье станция "Проспект мира" Кольцевой линии будет работать с 5.30 только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию", - говорится в сообщении.
Празднование Курбан-Байрама в Москве
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Пресс-служба поясняет, что все четыре эскалатора будут включены на подъем, чтобы люди успевали выходить из метро.
Жителям и гостям Москвы рекомендуется использовать для входа в метро ближайшие станции: "Сухаревская", "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий. Кроме того, для проезда к ближайшим станциям будет работать наземный транспорт.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.
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Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
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