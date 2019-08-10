Станцию московского метро "Проспект мира" в воскресенье закроют для входа

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ближайшая к Московской соборной мечети станция "Проспект мира" Кольцевой линии столичного метро будет закрыта для входа пассажиров утром в день мусульманского праздника Курбан-байрам, 11 августа, сообщает пресс-служба метрополитена.

"В воскресенье станция "Проспект мира" Кольцевой линии будет работать с 5.30 только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что все четыре эскалатора будут включены на подъем, чтобы люди успевали выходить из метро.

Жителям и гостям Москвы рекомендуется использовать для входа в метро ближайшие станции: "Сухаревская", "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий. Кроме того, для проезда к ближайшим станциям будет работать наземный транспорт.