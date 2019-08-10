Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, информация о ДТП с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе на автодороге Курган-Куртамыш, 79 километр, поступила в 09.24 (07.24 мск).

"По предварительным данным, 11 человек были госпитализированы в Куртамышскую центральную районную больницу, в том числе один ребенок. Из них двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Позже еще три человека обратились к медикам за помощью", - сказал собеседник агентства.