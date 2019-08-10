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РИА Новости

Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил

09:48, 10 августа 2019
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© AFP 2019 / TT News Agency/Anders WiklundШведские военные во время учений
Шведские военные во время учений
© AFP 2019 / TT News Agency/Anders Wiklund
Шведские военные во время учений. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 10 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о намерении страны присоединиться к сотрудничеству в рамках предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном программы интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII).
"Это обеспечит Швеции большую безопасность, благодаря тому, что мы войдем в международную сеть. В случае, если произойдет какой-либо кризис, в который будут вовлечены многие страны одновременно, мы должны быть способны взаимодействовать в такой ситуации", - рассказал Хультквист в интервью Sveriges Radio.
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Министр ранее сообщил о намерении Швеции представителям Франции и других стран, участвующих в программе. Ожидается, что окончательное решение об участии Швеции будет принято в сентябре. В настоящее время в EII входят десять стран, в том числе Франция, Великобритания, Германия, Испания, а также Дания и Финляндия.
По словам Хультквиста, участие в программе не означает, что Швеция будет вовлечена в какие-либо военные операции. "В условиях сотрудничества нет ничего, что обязывало бы нас (участвовать в военные операциях - ред.). Но мы получим возможность влиять на дискуссию и высказывать свою позицию", - отметил министр.
Программа была предложена президентом Франции летом прошлого года. Она предполагает участие на добровольной основе и действует вне рамок ЕС и НАТО, но должна дополнять уже существующие там механизмы и инициативы. Предполагается, что участники будут обмениваться информацией и предоставлять военную помощь в случае кризисной ситуации.
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Петер ХультквистНАТОЕвросоюзШвецияВ мире
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