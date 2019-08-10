В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров

Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии. Архивное фото

Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии

ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Более 30 природных пожаров в зоне контроля удалось ликвидировать в Якутии за прошедшие сутки, в обслуживаемой зоне ликвидировано 5 очагов, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

По данным мониторинга, в субботу на территории республики бушуют 143 лесных пожара на площади 883 076 гектара, в том числе на обслуживаемой территории - 16 лесных пожаров общей площадью 1 340,5 гектаров. В зоне контроля - 127 лесных пожаров на площади 881 757 гектаров, тушение которых приостановлено решением КЧС.

"За прошедшие сутки в Якутии локализовано 5 природных пожаров в обслуживаемой зоне на площади 542 га, ликвидировано 36 природных пожаров в зоне контроля на площади 3021 га", - рассказали в опергруппе.