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РИА Новости

В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров

09:25, 10 августа 2019
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Более 30 природных пожаров в зоне контроля удалось ликвидировать в Якутии за прошедшие сутки, в обслуживаемой зоне ликвидировано 5 очагов, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.
По данным мониторинга, в субботу на территории республики бушуют 143 лесных пожара на площади 883 076 гектара, в том числе на обслуживаемой территории - 16 лесных пожаров общей площадью 1 340,5 гектаров. В зоне контроля - 127 лесных пожаров на площади 881 757 гектаров, тушение которых приостановлено решением КЧС.
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"За прошедшие сутки в Якутии локализовано 5 природных пожаров в обслуживаемой зоне на площади 542 га, ликвидировано 36 природных пожаров в зоне контроля на площади 3021 га", - рассказали в опергруппе.
Ранее сообщалось, что средства резервного фонда правительства РФ власти Якутии сначала направят на погашение задолженности перед населением, принимавшем в этом году участие в тушении лесных пожаров.
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