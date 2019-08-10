В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров

ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Более 30 природных пожаров в зоне контроля удалось ликвидировать в Якутии за прошедшие сутки, в обслуживаемой зоне ликвидировано 5 очагов, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.
По данным мониторинга, в субботу на территории республики бушуют 143 лесных пожара на площади 883 076 гектара, в том числе на обслуживаемой территории - 16 лесных пожаров общей площадью 1 340,5 гектаров. В зоне контроля - 127 лесных пожаров на площади 881 757 гектаров, тушение которых приостановлено решением КЧС.
"За прошедшие сутки в Якутии локализовано 5 природных пожаров в обслуживаемой зоне на площади 542 га, ликвидировано 36 природных пожаров в зоне контроля на площади 3021 га", - рассказали в опергруппе.
Ранее сообщалось, что средства резервного фонда правительства РФ власти Якутии сначала направят на погашение задолженности перед населением, принимавшем в этом году участие в тушении лесных пожаров.