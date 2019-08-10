Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала "Апрель", подконтрольного экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
"Решением суда наложен арест на имущество телевидения "Апрель ТВ", - заявили в пресс-службе.
Эфирное вещание телеканала "Апрель", наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства.
По данным МВД, также продолжаются допросы сторонников экс-президента по факту захвата заложников во время спецоперации в селе Кой-Таш 7 августа. Двое соратников бывшего главы государства помещены в изолятор временного содержания.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
9 августа, 07:32РадиоЭкс-президента Киргизии поместили в СИЗО до 26 августа
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.
9 августа, 17:35Задержание АтамбаеваСиловики опечатали офис Атамбаева в Бишкеке