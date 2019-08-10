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РИА Новости

В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести

09:18, 10 августа 2019
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© REUTERS / Aly SongДевушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
© REUTERS / Aly Song
Девушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 16 пропали без вести в результате супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток Китая в первые часы субботы, сообщает Центральное телевидение Китая.
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.
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В районе бедствия уже погибли 13 человек, еще 16 пропали без вести. В общей сложности в пострадавших районах находятся более 3 миллионов человек, эвакуированы уже более 750 тысяч. Стихия разрушила свыше 200 зданий, ещё около 3200 получили различные повреждения.
В общей сложности на востоке и юге страны эвакуированы уже более миллиона человек, из них 250 тысяч - из Шанхая.
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КитайВ мире
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