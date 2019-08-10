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РИА Новости

От печали до радости: как американские президенты проводят летние отпуска

09:17, 10 августа 2019
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© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
Дональд Трамп за игрой в гольф
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Дональд Трамп за игрой в гольф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Лето – пора отпусков не только для школьников или студентов, но и для американских президентов. В субботу в десятидневный отпуск отправился президент США Дональд Трамп. По традиции он проведет его за игрой в гольф.
Однако отпуска для первых лиц Соединенных Штатов являются не только отдыхом от Белого дома и Вашингтона, но и поводом для постоянной критики. РИА Новости проанализировало, как отдыхали американские лидеры и почему это вызывало неодобрение общества.
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За яхту и за ранчо

Франклина Рузвельта критиковали за то, что тот проводит слишком много времени на своей яхте, Обаму – за гольф, Джорджа Буша младшего – за долгие отпуска на ранчо в Техасе в разгар войны в Ираке. Двадцатый президент страны Джеймс Гарфилд и вовсе был убит, когда направлялся из Вашингтона на летний отпуск в Нью-Джерси в июле 1881 года.
В период предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп был ярым критиком отпусков своего предшественника Барака Обамы. Он жаловался, что Обама не работает, а только отдыхает и играет в гольф, называя его "закоренелым отпускником". Трамп обещал, что если уж его изберут, то он не позволит себе проводить столько времени на отдыхе. "Не бери отпуск. В чем смысл? Если тебе не нравится твоя работа, то ты не на своем месте", - писал Трамп у себя в Twitter.
Прошло время, Трамп пришел к власти, и теперь уже его отпуска, а не Обамы, находятся под прицелом СМИ и критиков.
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Гольф всему виной

Трамп отправился в свой гольф-клуб в Бедмистере, штат Нью-Джерси. СМИ сообщали, что отпуск продлится около 10 дней. С момента избрания он проводит отпуск и многие выходные дни в двух принадлежащих ему имениях. В теплое время года Трамп обычно ездит в принадлежащий ему гольф-клуб в Бедминстере, а зимой предпочитает расположенную на теплом юге виллу Мар-а-Лаго — имение в Палм-Бич, штат Флорида. По подсчетам Washington Post, за первые 2,5 года президентства Трамп провел около 100 дней в Мар-а-Лаго и больше 70 в Бедминстере, а также больше 50 раз посещал принадлежащий ему гольф-клуб под Вашингтоном.
Трамп в прошлом критиковал президента Обаму за то, что его поездки на поле для гольфа обходились налогоплательщикам в крупную сумму из-за необходимости принимать дорогостоящие меры безопасности. Когда Трамп пришел к власти, его собственные отпуска стали объектом внимательного изучения. Так, по данным сайта trumpgolfcount.com, только поездки Трампа на игру в гольф в дневное время стоили до настоящего момента более 106 миллионов долларов. По официальным данным, каждая поездка Трампа в Мар-а-Лаго стоит налогоплательщикам около 3,6 миллиона долларов.
Примечательно, что до 1902 года американские лидеры не пытались выдать свой отпуск за работу. Все началось с Теодора Рузвельта, который взял вместе с собой в отпуск, помимо жены и детей, советников и журналистов. По словам историка Лоуренс Кнатсон, это "навсегда изменило природу президентских отпусков".
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Подальше от Белого Дома

Погода летом в Вашингтоне может быть для многих невыносимой – показатели термометра переваливают за отметку в 35 градусов по Цельсию, и это при чрезвычайно высокой влажности воздуха (около 50%). От такой жары президенты спасаются по-разному – кто едет в горы, кто к океанскому бризу, а кто к себе на ранчо. Для президента Ричарда Никсона, по его собственному признанию, отпуск также являлся и возможностью изучить, "насколько изолировано от реальной американской жизни" может чувствовать себя президент в Белом доме. "Как и другие президенты, до и после меня, я чувствовал необходимость выбраться из Белого дома и Вашингтона, чтобы сохранить чувство восприятия действительности", - говорил он.
Если многие президенты выбирали в качестве летнего отпуска свои собственные резиденции, то для Джимми Картера дела обстояли несколько иначе. Его родной город Плейнс в штате Джорджиа стал излюбленным местом для протестов, в связи с чем свои отпуска он предпочитал проводить вдали от дома, например, спускаясь по реке Салмон в Айдахо со своей семьей, пишет Историческая ассоциация Белого дома.
А вот 36-й президент США Линдон Джонсон любил подшутить над своими друзьями на отпуске. На своем ранчо в Техасе он разгонял свою машину вниз с холма и въезжал на ней прямо в озеро, пугая своих пассажиров, что у авто отказали тормоза. Дело в том, что у него была редкая модель автомобиля, которая могла дрейфовать на воде (Amphicar). Один из таких моментов был запечатлен на фото.
Одним из рекордсменов по количеству отпускных дней является Джордж Буш-младший. По различным данным, за свой 8-летний период президентства он взял от 800 до 1000 дней на отдых. Основную часть времени он проводил на своем знаменитом ранчо в городе Кроуфорд, штат Техас. Как рассказывал журналист из пула Белого дома Марка Кноллера, Бушу нравилось заниматься уборкой огромного ранчо и часто его можно было видеть с бензопилой в руках, срубающим деревья.
Цифры отпускных дней впечатляют, но убежать от работы американским лидерам не получится даже за пределами стен Белого дома. Президента сопровождают около 200 человек – служба безопасности, военные советники, советники при Белом доме и различные эксперты, сообщает издание Business Insider.
USA Today составило список самых популярных мест отдыха у американских президентов. В них вошли, в частности, штат Арканзас, Калифорния, Колорадо, Джорджия Айдахо, Мэйн, Массачусетс, Северная Каролина. Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Орегон, Пеннсельвания, Южная Дакота, Техас, Западная Виргиния, Висконсин, Вайоминг.
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