Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Отказ рулевого управления, по предварительным данным, мог стать причиной опрокидывания в субботу утром рейсового автобуса в Курганской области, где пострадали 7 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, информация о ДТП с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе на автодороге Курган-Куртамыш на 79 км поступила в 09.24 (07.24 мск). В ДТП пострадали 7 человек, из них двое – взрослый и ребенок – госпитализированы.

"По предварительным данным, установлено, что причиной аварии стал отказ рулевого управления у автобуса", - сказала собеседница агентства.