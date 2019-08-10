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РИА Новости

Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка

09:14, 10 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Полицейские после новых взрывов на военном полигоне под Ачинском обеспечили эвакуацию жителей села Каменка и в усиленном режиме обеспечивают охрану общественного порядка и имущества граждан, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
"Полицейские совместно с государственными органами и другими службами обеспечили эвакуацию граждан из поселка Каменка в связи с осложнением обстановки. В настоящее время сотрудники полиции в усиленном режиме продолжают осуществлять охрану общественного порядка, имущества граждан и организаций", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что после новых взрывов на военном полигоне на территории Ачинского района был вновь введен режим ЧС.
Пятого августа на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
В пятницу пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. По последним данным, 11 человек пострадали.
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Красноярский крайКаменкаПроисшествия
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