Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Полицейские после новых взрывов на военном полигоне под Ачинском обеспечили эвакуацию жителей села Каменка и в усиленном режиме обеспечивают охрану общественного порядка и имущества граждан, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Полицейские совместно с государственными органами и другими службами обеспечили эвакуацию граждан из поселка Каменка в связи с осложнением обстановки. В настоящее время сотрудники полиции в усиленном режиме продолжают осуществлять охрану общественного порядка, имущества граждан и организаций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после новых взрывов на военном полигоне на территории Ачинского района был вновь введен режим ЧС.

Пятого августа на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.