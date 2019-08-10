При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Курганской области, госпитализированы в лечебные учреждения взрослый и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет, есть пострадавшие.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, информация о ДТП с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе на автодороге Курган-Куртамыш на 79 км поступила в 09.24 (07.24 мск).

"Из 47 пассажиров автобуса, в числе которых были трое детей, по предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе один ребенок. Госпитализированы были один взрослый и один ребенок", - сказала собеседница агентства.

Остальных пострадавших осматривают медики, после чего будет решаться вопрос о необходимости госпитализации, уточнила она.