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РИА Новости

При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек

09:10, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали  при опрокидывании рейсового автобуса в Курганской области, госпитализированы в лечебные учреждения взрослый и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет, есть пострадавшие.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, информация о ДТП с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе на автодороге Курган-Куртамыш на 79 км поступила в 09.24 (07.24 мск).
"Из 47 пассажиров автобуса, в числе которых были трое детей, по предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе один ребенок. Госпитализированы были один взрослый и один ребенок", - сказала собеседница агентства.
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Остальных пострадавших осматривают медики, после чего будет решаться вопрос о необходимости госпитализации, уточнила она.
Сотрудница пресс-центра пояснила, что прибывшие к месту аварии пожарные в первую очередь отключили аккумуляторные батареи, после чего помогали выбираться из автобуса пассажирам.
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