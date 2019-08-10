Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке

Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вода за прошедшие сутки ушла еще из пяти подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае и Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории. В среду сообщалось, что поселок Шумный подтопило из-за резко поднявшегося уровня воды в реке, в воде оказались более 40 домов, потоками воды снесено около 30 деревьев. Также режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за дождевого паводка 25 июля.

"За прошедшие сутки освободились от воды пять населенных пунктов (Хабаровский край – два, Амурская область – три), 47 приусадебный участков (Хабаровский край – 12, Амурская область – 35) и пять участков автодорог (Хабаровский край – два, Амурская область – три", - говорится в сообщении.