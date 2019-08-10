В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Около 24 тысяч абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

По данным ведомства, в результате грозы и порывистого ветра остались обесточены или частично обесточены 29 населенных пунктов, в том числе города Антрацит, Краснодон, Красный Луч, Свердловск. Всего без электроснабжения остались около 24 тысяч абонентов. В МЧС уточнили, что ремонтные работы запланированы на 10 августа.