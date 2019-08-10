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РИА Новости

В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы

09:08, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГрозовой фронт
Грозовой фронт
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Грозовой фронт. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Около 24 тысяч абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"Зафиксировано восемь происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями", - сообщили в МЧС.
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По данным ведомства, в результате грозы и порывистого ветра остались обесточены или частично обесточены 29 населенных пунктов, в том числе города Антрацит, Краснодон, Красный Луч, Свердловск. Всего без электроснабжения остались около 24 тысяч абонентов. В МЧС уточнили, что ремонтные работы запланированы на 10 августа.
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