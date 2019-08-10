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РИА Новости

В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв

09:08, 10 августа 2019
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© AFP 2019 / Philip Davali / Ritzau ScanpixДатская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
© AFP 2019 / Philip Davali / Ritzau Scanpix
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг — РИА Новости. В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
"Произошел взрыв поблизости от полицейского участка на улице Хермодсгаде (Hermodsgade). Никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Twitter, размещённом в 5.26 утра (6.26 мск) субботы.
Департамент чрезвычайных ситуаций Копенгагена также сообщал о возможном взрыве.
"Мы получили информацию о громком хлопке на Хермодсгаде, и все экстренные службы на месте", - говорится в сообщении службы в Twitter, размещённом в 4.22 утра.
Ведущая газета Копенгагена Berlingske опубликовала фотографии, на которых видны разбитые окна и стеклянные двери.
Во вторник произошел взрыв у здания главного офиса налоговой инспекции в Копенгагене. Нанесен значительный материальный ущерб. Взрывной волной выбило окна и двери. В тот момент в здании находилось только два человека, никто из них не пострадал. Проводится расследование.
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