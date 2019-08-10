В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв

ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг — РИА Новости. В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.

Во вторник произошел взрыв у здания главного офиса налоговой инспекции в Копенгагене. Нанесен значительный материальный ущерб. Взрывной волной выбило окна и двери. В тот момент в здании находилось только два человека, никто из них не пострадал. Проводится расследование.