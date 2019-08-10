В Курганской области опрокинулся автобус

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в субботу утром в Курганской области, есть пострадавшие, их количество уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
"По предварительной информации, рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет. Есть пострадавшие, их количество уточняется", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются, добавила она.