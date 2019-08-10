Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T08:42Z
https://ria.ru/20190810/1557367847.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152593/84/1525938405_0:522:5472:3600_1036x0_80_0_0_d8c8e3cd5f410e35dde395db84ccff6d.jpg
РИА Новости

В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

08:42, 10 августа 2019
1542
© AP Photo / Thanassis StavrakisПляж в Рафине после лесных пожаров в Греции. 1 августа 2018
Пляж в Рафине после лесных пожаров в Греции. 1 августа 2018
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.
В Греции в течение трёх дней ожидаются экстремальные погодные явления - температура воздуха будет подниматься до 41 градуса, порывы ветра будут достигать 7 баллов по шкале Бофорта (до 17 метров в секунду). Вместе с продолжительной засухой и низкой влажностью это повышает риск пожаров. "Тревога" (пятая категория опасности) объявлена в Аттике, Центральной Греции, в некоторых районах Пелопоннеса - в Коринфии, Арголиде, Аркадии, восточной Лаконии.
Состояние "боевой готовности" (четвёртая категория опасности) объявлено на остальной части Пелопоннеса, на островах северной и южной частей Эгейского моря, в Западной Греции, на Ионических островах.
Генеральный секретариат Гражданской защиты оповестил население о крайне опасной ситуации и призвал к немедленному созыву координационных органов гражданской защиты всех региональных подразделений, а также координационных местных органов муниципалитетов, участвующих в общем оповещении.
Тушение лесных пожаров
9 августа, 13:35РИА Новости
Лесные пожары во всем мире тушат одинаково, заявили в Авиалесоохране
Власти призвали население быть бдительным, принять меры предосторожности для защиты имущества, жизни каждого человека и окружающей среды, избегать любых действий или инициатив, которые могут привести к пожару или неконтролируемой ситуации.
Пожарные команды и все силы гражданской защиты находятся в состоянии боевой готовности, сообщила служба гражданской защиты. В пятницу вечером она провела экстренное заседание с участием руководителей регионов.
Несмотря на предупреждения и меры профилактики, в Греции ежедневно происходят десятки пожаров.
В июле прошлого года в столичном регионе Аттика сгорел городок Мати, в результате пожаров погибли более 100 человек.
003110
Обсудить 0
ГрецияВ мире
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния