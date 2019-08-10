В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

Пляж в Рафине после лесных пожаров в Греции. 1 августа 2018

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Пляж в Рафине после лесных пожаров в Греции. 1 августа 2018

АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.

В Греции в течение трёх дней ожидаются экстремальные погодные явления - температура воздуха будет подниматься до 41 градуса, порывы ветра будут достигать 7 баллов по шкале Бофорта (до 17 метров в секунду). Вместе с продолжительной засухой и низкой влажностью это повышает риск пожаров. "Тревога" (пятая категория опасности) объявлена в Аттике, Центральной Греции, в некоторых районах Пелопоннеса - в Коринфии, Арголиде, Аркадии, восточной Лаконии.

Состояние "боевой готовности" (четвёртая категория опасности) объявлено на остальной части Пелопоннеса, на островах северной и южной частей Эгейского моря, в Западной Греции, на Ионических островах.

Генеральный секретариат Гражданской защиты оповестил население о крайне опасной ситуации и призвал к немедленному созыву координационных органов гражданской защиты всех региональных подразделений, а также координационных местных органов муниципалитетов, участвующих в общем оповещении.

Власти призвали население быть бдительным, принять меры предосторожности для защиты имущества, жизни каждого человека и окружающей среды, избегать любых действий или инициатив, которые могут привести к пожару или неконтролируемой ситуации.

Пожарные команды и все силы гражданской защиты находятся в состоянии боевой готовности, сообщила служба гражданской защиты. В пятницу вечером она провела экстренное заседание с участием руководителей регионов.

Несмотря на предупреждения и меры профилактики, в Греции ежедневно происходят десятки пожаров.