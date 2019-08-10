Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Пожар на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае продолжается, сообщил в субботу журналистам начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.

"Пожар на арсенале продолжается. В том смысле что дым и температурный режим, который за время основного горения набрал арсенал и полигон, он будет продолжаться еще значительное время. Тушение и проливка, которым занимается министерство обороны, будет зависеть от того, какими средствами и ресурсами будет это тушение производится", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в деревне Каменка, расположенной поблизости и пострадавшей при взрывах, приостановлены работы бригады строителей.

"Мы приостановили в деревне Каменка работу бригад строителей. Саперы продолжают работать... Мирное население пока не допускается, работают только военные", - сказал глава краевого МЧС.

Он добавил, что в ПВР размещены 30 человек. Вернуться в свои дома люди смогут после того, как министерство обороны "даст соответствующий акт об окончании работ".

"Снятие режима ЧС в предстоящей перспективе пока не планируется... Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до окончания устранения последствий", - сказал Лисин.

В понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.