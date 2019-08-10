К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику

В понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.