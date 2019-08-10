Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T08:17Z
https://ria.ru/20190810/1557367571.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155627/34/1556273438_0:61:3092:1800_1036x0_80_0_0_8901546afbc970cc6ffc5cdaf8e3962f.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:17, 10 августа 2019
476
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Украинский военный
Вчера, 00:43РИА Новости
ВСУ обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции, заявили в ЛНР
"За 9 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета в районе Новозвановки в направлении Калиново (под контролем ЛНР).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
200003
Обсудить 0
Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Израильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
РИА
Новости
Израильские военные
Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
Украинский военный
В ЛНР заявили о перегруппировке силовиков в Донбассе
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
В ДНР после минометного обстрела силовиков загорелся дом
Лента
новостей
Последствия обстрела Донецкой Народной Республики
В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела силовиков
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин ответил на заявления Киева об обстрелах ополченцами своих позиций
Шведские военные во время учений
Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
Город Бенгази, Ливия
Взрыв заминированного автомобиля в Бенгази унес жизни двух человек
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генсек ООН призывал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
В ДНР обвинили ВСУ в семи нарушениях перемирия за сутки
Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты
Япония заявила, что не испугалась субботних пусков КНДР
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР сообщили о подрыве группы силовиков у линии соприкосновения
Украинский военный
ВСУ обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции, заявили в ЛНР
Физкульт-привет!: День физкультурника отмечает 80-летний юбилей
"Физкульт-привет!": День физкультурника отмечает 80-летний юбилей
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния