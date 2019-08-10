Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

БРЯНСК, 10 авг — РИА Новости. В Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, еще восемь пострадали, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного главка МВД.
По ее словам, авария произошла около шести утра на 135-м километре трассы Тамбов — Воронеж. Там столкнулись два микроавтобуса — Fiat Ducato и Citroen.
"Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение", — пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести, в том числе есть люди в тяжелом состоянии.
Точные причины аварии пока неясны, отметила представитель пресс-службы.
"Может быть, водитель уснул за рулем, все-таки 5:45 времени было. <...> Проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала она.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.