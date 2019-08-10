Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. При взрыве боеприпаса на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 11 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого Минздрава Зоя Масленникова.

"Из них четверо госпитализированы. <...> Остальные осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой", — сказала она.

По словам представителя экстренных служб региона, у всех пострадавших — травмы из-за ударной волны.

Новый пожар на военном складе под Ачинском начался после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

Пожар на складе с боеприпасами

Крупный пожар со взрывами произошел на территории одного из складов войсковой части на западе Красноярского края 5 августа. В Ачинском районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар ликвидировали, жители стали возвращаться в свои дома.