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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек

07:56, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в Ачинске
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. При взрыве боеприпаса на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 11 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого Минздрава Зоя Масленникова.
"Из них четверо госпитализированы. <...> Остальные осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой", — сказала она.
По словам представителя экстренных служб региона, у всех пострадавших — травмы из-за ударной волны.
Новый пожар на военном складе под Ачинском начался после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
9 августа, 20:59РИА Новости
На территории Ачинского района после новых взрывов ввели режим ЧС

Пожар на складе с боеприпасами

Крупный пожар со взрывами произошел на территории одного из складов войсковой части на западе Красноярского края 5 августа. В Ачинском районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар ликвидировали, жители стали возвращаться в свои дома.
Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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8 августа, 13:49РИА Новости
ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскПроисшествия
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