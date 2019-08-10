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РИА Новости

Два землетрясения произошли на Камчатке

07:49, 10 августа 2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Сразу два землетрясения с разницей в несколько часов зафиксировали сейсмологи в субботу на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.
По данным ведомства, первое сейсмическое событие было зафиксировано в субботу утром по местному времени. Его магнитуда составила 4,7.
"Эпицентр сейсмособытия находился на глубине порядка 50 километров в 54 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в посёлке Усть-Камчатск подземные толчки ощущались силой до четырёх баллов. Жертв и разрешений нет.
Второе землетрясение произошло в субботу днем. Его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился на глубине 120 километров в 115 километрах юго-восточнее села Мильково Мильковского района.
В ведомстве добавили, что данное землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось.
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МЧСКамчаткаКамчатский крайПроисшествия
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