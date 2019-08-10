В Ачинском районе восстановлен поврежденный взрывом железнодорожный путь

КРАСНОЯРСК, 10 авг – РИА Новости. Железнодорожный путь, поврежденный взрывом снаряда в Ачинском районе Красноярского края, восстановлен, но движение по нему не возобновлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово приостановили после взрыва снаряда.

"Железнодорожный путь восстановлен, однако движение по нему будет возобновлено лишь после снятия режима ЧС в районе", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.