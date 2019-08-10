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РИА Новости

В Китае более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна "Лекима"

07:12, 10 августа 2019
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© AP Photo / Vincent YuТропический шторм Пакхар в Гонконге. 27 августа 2017
Тропический шторм Пакхар в Гонконге. 27 августа 2017
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Власти Китая эвакуировали более миллиона человека из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток страны в первые часы субботы, сообщает агентство Синьхуа.
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна "Лекима". Синоптики предупреждают, что в юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Сильные ливни ожидаются в провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхае.
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На данный момент в провинции Чжэцзян были эвакуированы более 700 тысяч человек, из них 110 тысяч размещены в 12 тысячах укрытиях. В провинции приостановлено паромное сообщение, отменены 288 авиарейсов, также частично приостановлено движение поездов. Местные власти мобилизовали около одной тысячи спасателей, 150 пожарных машин и более 153 спасательных лодок.
К утру субботы в Шанхае были эвакуированы 253 тысячи человек, в городе также приостановлено движение рельсового транспорта, в том числе и поездов маглев. К настоящему времени тайфун повалил около трех тысяч деревьев и ста столбов ЛЭП.
Ожидается, что "Лекима" будет двигаться на северо-запад со скоростью 15 километров в час.
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СиньхуаКитайВ мире
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