В Китае более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна "Лекима"

ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Власти Китая эвакуировали более миллиона человека из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток страны в первые часы субботы, сообщает агентство Власти Китая эвакуировали более миллиона человека из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток страны в первые часы субботы, сообщает агентство Синьхуа

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна "Лекима". Синоптики предупреждают, что в юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Сильные ливни ожидаются в провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхае.

На данный момент в провинции Чжэцзян были эвакуированы более 700 тысяч человек, из них 110 тысяч размещены в 12 тысячах укрытиях. В провинции приостановлено паромное сообщение, отменены 288 авиарейсов, также частично приостановлено движение поездов. Местные власти мобилизовали около одной тысячи спасателей, 150 пожарных машин и более 153 спасательных лодок.

К утру субботы в Шанхае были эвакуированы 253 тысячи человек, в городе также приостановлено движение рельсового транспорта, в том числе и поездов маглев. К настоящему времени тайфун повалил около трех тысяч деревьев и ста столбов ЛЭП.