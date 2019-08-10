Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Нерешительные попытки США предотвратить строительство газопровода "Северный поток — 2" напоминают провал экс-президента страны Рональда Рейгана в схожей инициативе в начале 1980-х годов, пишет Нерешительные попытки США предотвратить строительство газопровода "Северный поток — 2" напоминают провал экс-президента страны Рональда Рейгана в схожей инициативе в начале 1980-х годов, пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна.

Отмечается, что сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства российской трубы, которая уже почти готова и по плану должна достроиться в этом году. Агентство напомнило, что в рейгановскую эпоху Соединенные Штаты также пытались ограничить экспорт советского газа в Европу, однако их действия не увенчались успехом.

"Тогда они получили сопротивление и оказались неэффективными, и, я думаю, сегодня можно ожидать похожего результата. Уже слишком поздно, чтобы все это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, которые, я считаю, могли бы действительно устроить бурю по эту сторону Атлантики", — сказал Стерн.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.

Трубопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Завершить проект планируют в конце года.