Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T07:08Z
https://ria.ru/20190810/1557367085.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/79/1555287931_0:273:3072:2001_1036x0_80_0_0_dbba586a08eb2261b83cfac8cac0edb8.jpg
РИА Новости

Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"

07:08, 10 августа 2019
104291
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Нерешительные попытки США предотвратить строительство газопровода "Северный поток — 2" напоминают провал экс-президента страны Рональда Рейгана в схожей инициативе в начале 1980-х годов, пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна.
Отмечается, что сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства российской трубы, которая уже почти готова и по плану должна достроиться в этом году. Агентство напомнило, что в рейгановскую эпоху Соединенные Штаты также пытались ограничить экспорт советского газа в Европу, однако их действия не увенчались успехом.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
9 июня, 08:00РИА Новости
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
"Тогда они получили сопротивление и оказались неэффективными, и, я думаю, сегодня можно ожидать похожего результата. Уже слишком поздно, чтобы все это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, которые, я считаю, могли бы действительно устроить бурю по эту сторону Атлантики", — сказал Стерн.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Трубопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Завершить проект планируют в конце года.
За реализацию проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках газа, а также Норвегия, правительство которой владеет 30 процентами акций компании Kvaerner, входящей в число подрядчиков строительства.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
32912783715
Обсудить 12
Северный поток-2ГерманияЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Для Дании должны быть разработаны особые условия оплаты за Российский газ.
10 августа, 08:32
Юрий Cordik
8270013
Европейцам газ нужен. А американцы предлагают санкции вместо газа. Поэтому и провал.
10 августа, 08:51
nnrmpui
6600003
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Лента
новостей
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Школьница Брук Миллс
Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
РЖД сообщили о приостановке движения поездов на участке близ Ачинска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния