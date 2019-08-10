Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до десяти

Взрыв на военном складе под Ачинском

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве боеприпаса в Ачинском районе Красноярского края выросло до десяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник уточнил, что у всех пострадавших — травма из-за ударной волны. Четверо госпитализированы, еще шестерым помощь оказали амбулаторно.

По словам представителя экстренных служб, было повреждены железнодорожное полотно на перегоне Улуй — Ачинск, остекление поезда, а также пять автомобилей.

К настоящему времени путь восстановлен, однако движение по нему будет возобновлено лишь после снятия режима ЧС в районе.

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами, в субботу начали проливку территории склада. В субботу планируется продолжить поиск, сбор и утилизацию неразорвавшихся 122 и 152-миллиметровых снарядов.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

Пожар на складе с боеприпасами

Крупный пожар со взрывами произошли пятого августа на территории одного из складов войсковой части на западе Красноярского края. В Ачинском районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар ликвидировали, жители стали возвращаться в свои дома.