Три полосы перекрыты на МКАД из-за ДТП с пятью машинами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, пострадали четыре человека, перекрыто движение на трех полосах из пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На 74-м километре МКАД столкнулись две грузовые и три легковые автомашины. Пострадали четыре человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей. В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти. Обстоятельства ЧП выясняются.