Восемнадцать туристов застряли на пляже в Приморье из-за ливней

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Восемнадцать туристов, среди которых есть двое детей, застряли на пляже в Приморье из-за ливней, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"На пляже находятся 18 человек, из них двое детей. Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут", - сообщает региональный главк МЧС.

Сигнал о бедствии поступил в пятницу в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Выяснилось, что в результате подъёма уровня воды затруднён проезд легкового автотранспорта к пляжу через устье ручья Чёрный в районе бухты Ежовая. По сообщению спасателей, все отдыхающие были неоднократно и заблаговременно предупреждены об ухудшении погодных условий.

Спасатели уже вышли на связь с туристами, чтобы уточнить обстановку. Для оказания помощи к месту, где "заблокированы" 18 туристов, на плавстредствах направлена аэромобильная группировка МЧС России по Приморскому краю. Спасатели доставляют людям бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости.

По словам спасателей, в целом, ситуация в данном районе стабильная. В настоящий момент наблюдается спад воды.