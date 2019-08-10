Беспилотники "Орлан-10" начали разведку над военным складом под Ачинском

АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Многофункциональные беспилотные комплексы "Орлан-10" приступили утром в субботу к разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где произошёл пожар, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Утром комплексы "Орлан-10" приступили к разведке территории склада. Данные с БПЛА в режиме реального времени передаются в командный пункт", - сообщили в ведомстве.

Комплекс "Орлан-10" проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе составляет 10 часов.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края прогремели вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд.