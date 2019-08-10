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РИА Новости

Беспилотники "Орлан-10" начали разведку над военным складом под Ачинском

06:25, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Многофункциональные беспилотные комплексы "Орлан-10" приступили утром в субботу к разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где произошёл пожар, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"Утром комплексы "Орлан-10" приступили к разведке территории склада. Данные с БПЛА в режиме реального времени передаются в командный пункт", - сообщили в ведомстве.
Взрыв на военном складе под Ачинском
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Комплекс "Орлан-10" проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе составляет 10 часов.
Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края прогремели вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд.
В первый раз пожар произошел на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края 5 августа. Возгорание было потушено 6 августа.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскРоссияПроисшествия
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