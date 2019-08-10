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РИА Новости

Вода уходит из подтопленного Охотского района Хабаровского края

05:56, 10 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Паводковая обстановка в Охотском районе Хабаровского края стабилизировалась, сообщает региональный главк МЧС.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории, в зону паводка попали свыше 900 дач на островах у Хабаровска. Вода заходит и во дворы краевой столицы.
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"В результате значительного спада уровня воды в реке Тёмная и Алексеевском ключе паводковая обстановка в Охотском районе стабилизировалась. К утру 10 августа ранее подтопленные приусадебные участки в селе Иня и поселке Новая Иня полностью освободились от воды. Также вода ушла с 2 участков межпоселковых дорог сообщением Новая Иня – Иня, и Иня – Инская сельхозферма", - говорится в сообщении.
Гребень амурского паводка смещается на участке Ленинское – Нижнеспасское Еврейской автономной области. Уровень Амура у Хабаровска в 08.00 хбр (01.00 мск) 10 августа составил 525 сантиметров - выше неблагоприятной отметки на 75 сантиметров.
В Хабаровске отмечаются единичные случаи подтопления. На улицах Вилюйской и Богачева паводковые воды зашли на огороды 4 частных приусадебных участков. На островной части Хабаровска подтопило уже около тысячи дачных участков, часть из которых заброшены.
В Хабаровском районе паводковая обстановка относительно стабильная. В населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка подтоплено 4 приусадебных участка и один дачный участок. В поселке Корсаково-2 паводковыми водами подтоплены четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 118 земельных участков.
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