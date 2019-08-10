Ливень подтопил многоквартирные дома в селе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Три многоквартирных дома подтопило в селе Новостройка в Приморье после ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Девятого августа в селе Новостройка Пожарского района в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление грунтовыми водами в подвалах трех многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Чтобы не произошло замыкание, отключено электроснабжение пяти многоквартирных домов.

Из Лесозаводска и Спасска-Дальнего для откачки воды направлены пожарно-насосные станции. Экскаватор расчистит и углубит водоотводные кюветы и траншеи придомовых территорий.