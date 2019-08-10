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РИА Новости

Ливень подтопил многоквартирные дома в селе в Приморье

05:34, 10 августа 2019
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© Фото : Администрация Приморского краяПодтопленное село Кокшаровка в Приморье
Подтопленное село Кокшаровка в Приморье
© Фото : Администрация Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Три многоквартирных дома подтопило в селе Новостройка в Приморье после ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Девятого августа в селе Новостройка Пожарского района в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление грунтовыми водами в подвалах трех многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Чтобы не произошло замыкание, отключено электроснабжение пяти многоквартирных домов.
Из Лесозаводска и Спасска-Дальнего для откачки воды направлены пожарно-насосные станции. Экскаватор расчистит и углубит водоотводные кюветы и траншеи придомовых территорий.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену в пятницу пришел не менее сильный атмосферный фронт с ливнями.
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