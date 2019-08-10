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РИА Новости

Генсек ООН призывал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия

05:13, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 10 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия.
В субботу телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что по меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене.
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"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями в Адене за последние несколько дней, в том числе в окрестностях президентского дворца и международного аэропорта. Он призывает стороны прекратить военные действия и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права, прав человека" - говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Генсек призывает стороны вступить в инклюзивный диалог, чтобы урегулировать разногласия и решить проблемы всех йеменцев, отмечается в документе.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСаудовская АравияЙеменООНВ мире
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