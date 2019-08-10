Генсек ООН призывал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия

ООН, 10 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия.

В субботу телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что по меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями в Адене за последние несколько дней, в том числе в окрестностях президентского дворца и международного аэропорта. Он призывает стороны прекратить военные действия и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права, прав человека" - говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генсек призывает стороны вступить в инклюзивный диалог, чтобы урегулировать разногласия и решить проблемы всех йеменцев, отмечается в документе.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.