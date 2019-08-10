Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T04:18Z
https://ria.ru/20190810/1557366689.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155685/80/1556858036_0:60:3017:1757_1036x0_80_0_0_9ea61c9500e7cb138f3afcf27ac5e510.jpg
РИА Новости

В Южной Корее предположили, какие ракеты могла испытать КНДР

04:18, 10 августа 2019
1328
© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
© AP Photo / Ahn Young-joon
ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Военные Южной Кореи полагают, что КНДР утром субботы могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей объединенного комитета начальников штабов.
"Проведенные пуски могут быть демонстрацией силы в ответ на стартующие завтра совместные американо-южнокорейские учения", - цитирует агентство слова военных.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром субботы в пятый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из города Хамхын на северо-востоке страны. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров.
Предыдущие пуски были произведены КНДР в ночь на 6 августа и расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Вчера, 00:53РИА Новости
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
721000
Обсудить 0
Южная КореяКНДРООНЯпонияВ мире
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Лента
новостей
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния