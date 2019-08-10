В Южной Корее предположили, какие ракеты могла испытать КНДР

ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Военные Южной Кореи полагают, что КНДР утром субботы могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей объединенного комитета начальников штабов.
"Проведенные пуски могут быть демонстрацией силы в ответ на стартующие завтра совместные американо-южнокорейские учения", - цитирует агентство слова военных.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром субботы в пятый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из города Хамхын на северо-востоке страны. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров.
Предыдущие пуски были произведены КНДР в ночь на 6 августа и расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.