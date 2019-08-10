В Южной Корее предположили, какие ракеты могла испытать КНДР

"Проведенные пуски могут быть демонстрацией силы в ответ на стартующие завтра совместные американо-южнокорейские учения", - цитирует агентство слова военных.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром субботы в пятый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из города Хамхын на северо-востоке страны. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров.