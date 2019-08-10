Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T04:15Z
https://ria.ru/20190810/1557366665.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155156/61/1551566154_0:82:3004:1772_1036x0_80_0_0_8ed2fcf5b2f22173362bfc8660dbc9a0.jpg
РИА Новости

Девушки-курсанты авиационного училища могут стать пилотами боевых самолетов

04:15, 10 августа 2019
4917
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКурсантки-лётчицы на учебном занятии в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Героя Советского Союза А.Серова
Курсантки-лётчицы на учебном занятии в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Героя Советского Союза А.Серова
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Некоторые девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков могут стать пилотами оперативно-тактической авиации, сообщил командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
"Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".
По его словам, такое желание изъявили три девушки. В ближайшее время им предстоит пройти дополнительный медицинский контроль.
Дронов рассказал при этом, что напор, оптимизм, и настойчивость, с которыми учатся девушки, "поражает". Кроме того, он похвалил их за высокие оценки - ни одной двойки за семестр и средний балл 4,7 по пятибалльной шкале среди девушек.
В 2019 году набор девушек в летное училище прошел уже третий раз. В 2017 году набор прошли 16 человек, в 2018 -15. В 2019 году, по словам Дронова, так же начнут учиться 15 девушек.
46431215
Обсудить 2
ВВС РФКраснодарский крайРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Школьница Брук Миллс
Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния