Девушки-курсанты авиационного училища могут стать пилотами боевых самолетов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Некоторые девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков могут стать пилотами оперативно-тактической авиации, сообщил командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

"Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо", - сказал он в эфире радио " Эхо Москвы ".

По его словам, такое желание изъявили три девушки. В ближайшее время им предстоит пройти дополнительный медицинский контроль.

Дронов рассказал при этом, что напор, оптимизм, и настойчивость, с которыми учатся девушки, "поражает". Кроме того, он похвалил их за высокие оценки - ни одной двойки за семестр и средний балл 4,7 по пятибалльной шкале среди девушек.