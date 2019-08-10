В США арестовали мужчину, который намеревался атаковать синагогу

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Житель Лас-Вегаса Конор Климо, который, по данным властей, работал охранником, был арестован и обвинен в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов, сообщает Житель Лас-Вегаса Конор Климо, который, по данным властей, работал охранником, был арестован и обвинен в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов, сообщает ABC News

В пятницу судья после того, как были озвучены обвинения, постановил, чтобы 23-летний Конор Климо оставался под арестом. Мужчине грозит до 10 лет заключения и штраф размере 250 тысяч долларов США, уточняет телеканал.

Прокурор Николас Трутанич рассказал телеканалу, что Климо был арестован в четверг после проведенного ФБР расследования по подозрению в терроризме и обнаружения в доме Климо технической литературы и предметов, которые могли быть использованы для изготовления бомбы.