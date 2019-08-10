"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Состояние здоровья экс-президента Михаила Горбачева "очень плохое", заявил журналист Алексей Венедиктов на передаче "Гордон", которая транслировалась на телеканале Состояние здоровья экс-президента Михаила Горбачева "очень плохое", заявил журналист Алексей Венедиктов на передаче "Гордон", которая транслировалась на телеканале "НАШ"

"С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице", — сказал Венедиктов.

Журналист добавил, что бывший советский лидер время от времени предлагает ему встретиться в ресторане, от чего он не может отказаться.

"По рекомендации нашего врача мы пьем пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку", — отметил Венедиктов.