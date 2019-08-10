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РИА Новости

"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева

04:06, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Состояние здоровья экс-президента Михаила Горбачева "очень плохое", заявил журналист Алексей Венедиктов на передаче "Гордон", которая транслировалась на телеканале "НАШ".
"С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице", — сказал Венедиктов.
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Журналист добавил, что бывший советский лидер время от времени предлагает ему встретиться в ресторане, от чего он не может отказаться.
"По рекомендации нашего врача мы пьем пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку", — отметил Венедиктов.
Кроме того, он подчеркнул, что Горбачев следит за новостями с помощью планшета и смартфона. До экс-президента также дошла информация о сериале "Чернобыль", который, по словам журналиста, он не стал смотреть, поскольку "ему тяжело".
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Чернобыльская АЭСМихаил ГорбачевАлексей Венедиктов (журналист)ОбществоВ мире
Популярные комментарии
Котлы уже нагреты и масло кипит...😡😡😡
10 августа, 06:19
Felix D
3521711314
Миша, тебя уже ждет Архангел Михаил. Будешь держать ответ за развал СССР.
10 августа, 06:05
Ya Netzke
3391422014
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