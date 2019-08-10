Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T03:35Z
https://ria.ru/20190810/1557366470.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_1af304802d162818753718c267edf277.jpg
РИА Новости

Хуситы сообщили об убийстве брата лидера движения

03:35, 10 августа 2019
892
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Повстанцы-хуситы из йеменского движения "Ансар Алла" сообщили об убийстве брата лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.
"МВД извещает о смерти Ибрахима Бадр ад-Дина аль-Хуси, который был убит от вероломных рук агрессоров в лице США, Израиля и Саудовской Аравии", - сообщает телеканал.
Ибрахим Бадр ад-Дин являлся братом лидера группировки "Ансар Алла" Абдель Малика аль-Хуси и двоюродным братом главы Высшего революционного совета Мухаммеда Али аль-Хуси.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
113911
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменООНСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Город Аден, Йемен
В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом
РИА
Новости
Город Аден, Йемен
В стычках в лагере охраны президентского дворца в Йемене погибли 30 человек
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Ситуация в Йемене
Йеменские сепаратисты установили контроль над военным лагерем в Адене
Лента
новостей
Танк в городе Аден, Йемен
Около 200 тысяч человек лишились чистой воды из-за столкновений в Йемене
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Сирийская армия освободила от боевиков несколько деревень на юге Идлиба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
"Роскосмос" запатентовал "спутник-самоубийцу"
Разрушения в доме в Донбассе
В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
В Южной Корее предположили, какие ракеты могла испытать КНДР
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Андрейченко обвинили в угрозе теракта после ношения оружия в магазине в США
Бойцы в городе Аден. Йемен
В Йемене не менее 75 человек пострадали при столкновениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния