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РИА Новости

Эксперт прокомментировал запрет на ввоз плодов из Китая в Россию

03:32, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоФруктовый сад
Фруктовый сад
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ограничения на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая вряд ли окажут влияние на российский рынок в целом, однако они могут затронуть торговые сети и дистрибьюторов Дальнего Востока, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Россельхознадзор с 10 августа ввел временные ограничения на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, к семечковым — яблоки, груши и айва. Введение ограничений связано с поступлением растительной продукции китайского происхождения, которая заражена карантинными для России объектами.
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По мнению Березнюка, ограничения Россельхознадзора вряд ли окажут серьезное негативное влияние на предложение и на рост цен на российском рынке. "Единственный риск в данном случае я вижу для торговых сетей и дистрибьюторов на Дальнем Востоке, поскольку до 40-50% данных видов продукции (в отношении которых вводятся ограничения. — Прим. ред.) приходится на поставки из Китая", — сказал эксперт.
Комментируя потенциальное влияние ограничений на внутренний рынок России, собеседник агентства отметил, что в настоящее время начинаются поставки продукции, выращенной российскими производителями. Он также напомнил, что Россельхознадзор в конце июля отменил ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии компетентного ведомства этой страны.
"В-третьих, наши ближайшие соседи будут только рады нарастить объемы экспортируемой продукции взамен китайской. И самое главное: данные ограничения, скорее всего, будут отменены после устранения недочетов со стороны китайских экспортеров в отношении фитосанитарных нарушений, которые несут риски для российского АПК", — указал Березнюк.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт в Россию свежих яблок, груш и айвы в 2018 году составил 1,125 миллиона тонн. Китай занимал второе место после Молдавии по объему поставок, импорт из КНР составил 167,67 тысячи тонн (14,9% в общем объеме). Ввоз в Россию свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, слив и терна в прошлом году составил 449,733 тысячи тонн, КНР занимала восьмое место по поставкам (22,249 тысячи тонн, 4,9%).
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РоссельхознадзорКитайРоссияЭкономика
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