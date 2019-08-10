Власти Якутии погасят долг перед жителями, участвовавшими в тушении пожаров

ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Средства резервного фонда правительства РФ власти Якутии сначала направят на погашение задолженности перед населением, принимавшим в этом году участие в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отметили в пятницу в правительстве республики, правительством РФ принято решение выделить Якутии дополнительные средства из резервного фонда в размере 390,9 миллиона рублей на тушение лесных пожаров. Средства будут направлены в виде субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений.

"Поступившие средства в первую очередь планируется направить на погашение кредиторской задолженности перед местным населением, привлечённым на тушение лесных пожаров в этом году", - сообщили в пресс-службе.

По данным минэкологии Якутии на 9 августа, к тушению пожаров в республике привлечено всего 639 человек, в том числе мобилизовано 150 человек из числа местного населения.

Ранее сообщалось, что глава региона Айсен Николаев обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров.