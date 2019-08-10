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РИА Новости

Власти Якутии погасят долг перед жителями, участвовавшими в тушении пожаров

03:32, 10 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Средства резервного фонда правительства РФ власти Якутии сначала направят на погашение задолженности перед населением, принимавшим в этом году участие в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Как отметили в пятницу в правительстве республики, правительством РФ принято решение выделить Якутии дополнительные средства из резервного фонда в размере 390,9 миллиона рублей на тушение лесных пожаров. Средства будут направлены в виде субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений.
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"Поступившие средства в первую очередь планируется направить на погашение кредиторской задолженности перед местным населением, привлечённым на тушение лесных пожаров в этом году", - сообщили в пресс-службе.
По данным минэкологии Якутии на 9 августа, к тушению пожаров в республике привлечено всего 639 человек, в том числе мобилизовано 150 человек из числа местного населения.
Ранее сообщалось, что глава региона Айсен Николаев обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРеспублика Саха (Якутия)РоссияПроисшествия
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