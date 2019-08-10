Президент Парагвая даст показания по делу о спорном соглашении с Бразилией

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг – РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и вице-президент Уго Веласкес дадут показания по делу о подписании спорного соглашения с Бразилией, из-за которого лишились своих постов ряд высокопоставленных чиновников, а глава государства оказался под угрозой импичмента, сообщает издание Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и вице-президент Уго Веласкес дадут показания по делу о подписании спорного соглашения с Бразилией, из-за которого лишились своих постов ряд высокопоставленных чиновников, а глава государства оказался под угрозой импичмента, сообщает издание ABC Color

Секретное соглашение с Бразилией по покупке электроэнергии ГЭС Итайпу, которая является одной из крупнейших в мире, было подписано в конце мая, но его содержание стало известно лишь через два месяца. По мнению специалистов, Парагвай в данном соглашении отказался от преимуществ в части закупки электроэнергии по более дешевой цене. В результате дополнительные расходы страны оцениваются в 210-250 миллионов долларов.

Обнародование этих данных привело к политическому скандалу в Парагвае, соглашение было аннулировано, однако генпрокуратура страны открыла расследование.

Президент и вице-президент будут приглашены для дачи показаний на следующей неделе, уточняет издание. Оба подтвердили, что сделают это.