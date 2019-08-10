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РИА Новости

Президент Парагвая даст показания по делу о спорном соглашении с Бразилией

03:25, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Парагвая Марио Абдо Бенитес
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг – РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и вице-президент Уго Веласкес дадут показания по делу о подписании спорного соглашения с Бразилией, из-за которого лишились своих постов ряд высокопоставленных чиновников, а глава государства оказался под угрозой импичмента, сообщает издание ABC Color.
Секретное соглашение с Бразилией по покупке электроэнергии ГЭС Итайпу, которая является одной из крупнейших в мире, было подписано в конце мая, но его содержание стало известно лишь через два месяца. По мнению специалистов, Парагвай в данном соглашении отказался от преимуществ в части закупки электроэнергии по более дешевой цене. В результате дополнительные расходы страны оцениваются в 210-250 миллионов долларов.
Обнародование этих данных привело к политическому скандалу в Парагвае, соглашение было аннулировано, однако генпрокуратура страны открыла расследование.
Президент и вице-президент будут приглашены для дачи показаний на следующей неделе, уточняет издание. Оба подтвердили, что сделают это.
"Как я всегда говорил, наша обязанность быть прозрачными. Мы находимся в распоряжении прокуратуры, будем сотрудничать в расследовании в поисках правды", - написал президент в Twitter.
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Марио Абдо БенитесПарагвайБразилияВ мире
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