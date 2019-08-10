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РИА Новости

"Роскосмос" запатентовал "спутник-самоубийцу"

03:15, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году. В ней говорится, что команду на самоуничтожение должны передавать с Земли в случае завершения эксплуатации космического аппарата или его выхода из строя.
Спутник должен "испариться" под действием факторов космического пространства, прежде всего из-за нагрева. Для этого авторы предлагают изготавливать элементы таких аппаратов из материалов со свойством сублимации (перехода при нагревании из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу).
Так, например, предлагается покрывать разлагаемый материал спутников специальной защитной пленкой с последующим ее удалением или проводить самонагрев аппарата до температур плавления его элементов.
Изобретение направлено на ограничение срока существования аппарата на околоземной орбите.
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Космический мусор

Проблема космического мусора давно беспокоит ученых и инженеров. В 2016 году специалисты "Роскосмоса" пришли к выводу, что если не заниматься решением этой проблемы, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.
По данным программного офиса НАСА по космическому мусору, по состоянию на 1 апреля на околоземной орбите находилось 19,404 тысячи искусственных объектов. Российское Минобороны, в свою очередь, сообщало, что на 1 января в его каталоге насчитывалось более 16 тысяч космических объектов. Из них 13 процентов — действующие спутники, а остальное — космический мусор. По оценке "Роскосмоса", сейчас в околоземном пространстве от 600 до 700 тысяч объектов космического мусора размером больше сантиметра в поперечнике.
В зависимости от высоты орбиты спутники могут находиться на ней от нескольких дней до тысяч лет. Орбиты выше 36 тысяч километров называют "орбитами захоронения" — на них переводят на вечное пребывание космические аппараты, завершившие работу. Еще один способ — сведение аппаратов с низких орбит в атмосферу Земли, где они сгорают. Кроме того, в разных странах разрабатываются новые способы удаления космического мусора — гарпуны, сети, переработка на орбите.
Как сообщалось ранее, российские ученые совместно с иностранными коллегами вынашивают идею установки на МКС лазера для уничтожения мусора, мешающего полету станции.
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