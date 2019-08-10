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РИА Новости

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

03:13, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Меньше всего в России болеют в Кабардино-Балкарии и Чечне, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Так, в Кабардино-Балкарии в прошлом году на 100 тысяч населения приходилось 95 799,2 случая заболеваний, в Чечне — 96 303,6, Курской области — 116 563,9.
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Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости, то есть у одного человека может быть несколько заболеваний.
Больше всего новых заболеваний в 2018 году выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Чеченская республикаМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если человек не ходит в поликлинику, это не означает, что он здоров...
10 августа, 07:30
XXyz1965
2720002
Если судить по указанным "зарегистрированным" больным, то получается что вся наша страна больная. Кто и откуда берёт такие цифири?
10 августа, 04:23
vvkoryy
1810104
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