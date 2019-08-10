Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Меньше всего в России болеют в Кабардино-Балкарии и Чечне, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.

Так, в Кабардино-Балкарии в прошлом году на 100 тысяч населения приходилось 95 799,2 случая заболеваний, в Чечне — 96 303,6, Курской области — 116 563,9.

Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости, то есть у одного человека может быть несколько заболеваний.