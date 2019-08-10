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РИА Новости

Опрос показал, как россияне справляются с эмоциональным выгоранием

03:04, 10 августа 2019
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© Fotolia / Minerva StudioСтресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте
© Fotolia / Minerva Studio
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наиболее популярными способами борьбы с эмоциональным выгоранием на работе россияне считают отпуск (18%), смену работы (10%) и самоконтроль (10%), показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
Согласно данным опроса, женщины чаще советовали больше отдыхать при "выгорании" (21% против 16% среди мужчин). Мужчины чаще рекомендовали занятия спортом (11% против 7% среди женщин).
Стресс на рабочем месте
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Говоря о причинах эмоционального выгорания на работе, по 11% респондентов назвали стресс и эмоциональную неустойчивость, рутину, руководство и некорректную организацию рабочего процесса, а также незаинтересованность в работе и недостаток отдыха. По 9% респондентов назвали низкую зарплату, большой объем работы и атмосферу в коллективе.
Опрос показал, что позиции женщин и мужчин по данному вопросу не сильно расходятся. Мужчины чаще называли некорректную организацию рабочего процесса (12% против 9% среди женщин), женщины - такие причины, как нежелание работать и усталость (13% против 10% среди мужчин в обоих случаях), а также атмосферу в коллективе (11 и 7% соответственно).
Опрос проводился 9-13 июля среди одной тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет в 307 населенных пунктах изо всех округов России.
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ЗдоровьеSuperjobМоскваРоссияОбщество
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