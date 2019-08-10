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РИА Новости
Туризм

Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП

02:49, 10 августа 2019
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© Фото : Блог Сато ФумихикоПогибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
© Фото : Блог Сато Фумихико
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мечтавший объехать вокруг света на велосипеде японский путешественник погиб, попав в ДТП с грузовиком в Перу, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что 31-летний уроженец города Сакура (префектура Тиба) Фумихико Сато оказался в южноамериканской стране 31 июля, однако погиб 4 августа в городе Гуадалупито на севере Перу. Полиция задержала водителя грузовика и выясняет обстоятельства происшествия.
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По данным телеканала, в прошлом году Сато уволился из начальной школы, где преподавал восемь лет. Путешественник вел блог для детей, в котором рассказывал о странах, которые объезжал на велосипеде. Свою деятельность он называл "мирологией".
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ТуризмТиба (префектура)ПеруЯпонияВ мире
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Печаль однако
10 августа, 09:25
ЛКЛысый Кучерявый
0012200
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