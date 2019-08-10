Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП

Отмечается, что 31-летний уроженец города Сакура (префектура Тиба) Фумихико Сато оказался в южноамериканской стране 31 июля, однако погиб 4 августа в городе Гуадалупито на севере Перу. Полиция задержала водителя грузовика и выясняет обстоятельства происшествия.