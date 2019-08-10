"Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации более 40 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 40 лесных пожаров на площади свыше 23 тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает в субботу пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

Днем ранее "Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации 43 лесных пожаров за сутки на площади 3 291 гектар.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 23 676 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 00.00 мск 10 августа на территории России действовало 219 лесных пожаров на площади 228 840 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 31 188 гектаров больше, чем днем ранее.

Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области - 128 482 гектара. Также работы по активному тушению велись в Красноярском крае: там тушили 104 пожара на землях лесного фонда на площади 92 215 гектаров.