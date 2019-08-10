СПЧ проверит спецприемники задержанных после несогласованных акций в Москве

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) проведут проверку спецприемников, где находятся задержанные после несогласованных акций 27 июля и 3 августа в Москве, сообщается на сайте СПЧ.

Отмечается, что такое решение было принято в ходе встречи председателя СПЧ Михаила Федотова с исполнительным директором общероссийского движения "За права человека" Львом Пономаревым и главой комитета "Гражданское содействие" Светланой Ганнушкиной.

"В связи с сообщениями СМИ о плохих условиях в столичных спецприемниках, где содержатся административно арестованные граждане, было решено, что члены Совета в самое ближайшее время проведут проверку этих учреждений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что результаты посещений будут представлены общественности.