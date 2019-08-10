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РИА Новости

СПЧ проверит спецприемники задержанных после несогласованных акций в Москве

02:33, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) проведут проверку спецприемников, где находятся задержанные после несогласованных акций 27 июля и 3 августа в Москве, сообщается на сайте СПЧ.
Отмечается, что такое решение было принято в ходе встречи председателя СПЧ Михаила Федотова с исполнительным директором общероссийского движения "За права человека" Львом Пономаревым и главой комитета "Гражданское содействие" Светланой Ганнушкиной.
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"В связи с сообщениями СМИ о плохих условиях в столичных спецприемниках, где содержатся административно арестованные граждане, было решено, что члены Совета в самое ближайшее время проведут проверку этих учреждений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что результаты посещений будут представлены общественности.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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СПЧМосковская городская думаМоскваРоссияОбщество
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