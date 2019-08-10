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РИА Новости

Около 200 тысяч человек лишились чистой воды из-за столкновений в Йемене

02:18, 10 августа 2019
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© AP Photo / Wael QubadyТанк в городе Аден, Йемен
Танк в городе Аден, Йемен
© AP Photo / Wael Qubady
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 200 тысяч человек остались без чистой воды в йеменском Адене из-за столкновений сил правительства и переходного совета Южного Йемена, сообщает подразделение Международного комитета Красного Креста в стране.
"Международный комитет Красного Креста испытывает большую обеспокоенность в связи с тем, что 200 тысяч человек в Адене потеряли доступ к чистой воде в результате последних событий в городе", - говорится в сообщении организации в Twitter.
В среду источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".
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