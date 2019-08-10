Около 200 тысяч человек лишились чистой воды из-за столкновений в Йемене

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 200 тысяч человек остались без чистой воды в йеменском Адене из-за столкновений сил правительства и переходного совета Южного Йемена, сообщает подразделение Международного комитета Красного Креста в стране.

"Международный комитет Красного Креста испытывает большую обеспокоенность в связи с тем, что 200 тысяч человек в Адене потеряли доступ к чистой воде в результате последних событий в городе", - говорится в сообщении организации в Twitter.