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РИА Новости

США ведут консультации с Японией и Южной Кореей по ракетным пускам в КНДР

02:04, 10 августа 2019
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© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США видели сообщения о северокорейских пусках снарядов и продолжают следить за развитием ситуации, они также ведут консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в американской администрации.
"Мы знакомы с сообщениями о запусках из Северной Кореи, и мы продолжаем следить за ситуацией. Мы находимся в тесных консультациях с нашими японскими и южнокорейскими партнерами", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в прессе о пусках, произошедших в Северной Корее.
Агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР в субботу запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Fox News со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что США, как и в прошлый раз, считают, что речь идет о запусках КНДР баллистических ракет малой дальности.
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