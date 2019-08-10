США ведут консультации с Японией и Южной Кореей по ракетным пускам в КНДР

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США видели сообщения о северокорейских пусках снарядов и продолжают следить за развитием ситуации, они также ведут консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в американской администрации.

"Мы знакомы с сообщениями о запусках из Северной Кореи, и мы продолжаем следить за ситуацией. Мы находимся в тесных консультациях с нашими японскими и южнокорейскими партнерами", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в прессе о пусках, произошедших в Северной Корее.