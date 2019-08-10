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РИА Новости

Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля

02:05, 10 августа 2019
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Молдавии полицейские сняли российский регистрационный номер с автомобиля жителя республики, пишет портал Stiri.
По словам неназванного мужчины, которому принадлежит транспортное средство, правоохранители вели себя агрессивно. На видео видно, что при демонтаже знака полицейские его погнули.
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"Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера, как их вернуть и куда уехали патрульные инспекторы, я не знаю", — сказал он.
Водитель призвал министра внутренних дел республики Андрея Нэстасе обратить внимание на инцидент.
В пресс-службе Нацинспектората по патрулированию Молдавии уточнили, что регистрационные номера сняли, потому что у машины были тонированные стекла.
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Андрей НэстасеМолдавияРоссияВ мире
Популярные комментарии
выслать сотню молдаван,вот они то обязательно призовут ментов кукурузных к ответу.
10 августа, 03:26
pilyugin60
4641015
Они не только Россию, они даже номеров российских боятся.
10 августа, 06:56
cconstal
29120003
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