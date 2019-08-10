Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля

По словам неназванного мужчины, которому принадлежит транспортное средство, правоохранители вели себя агрессивно. На видео видно, что при демонтаже знака полицейские его погнули.

"Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера, как их вернуть и куда уехали патрульные инспекторы, я не знаю", — сказал он.