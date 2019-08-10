Источник сообщил о гибели сотрудников Минобороны в ЧП под Архангельском

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в военном ведомстве.

Ранее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области. До этого Минобороны сообщало о гибели двух человек при этом происшествии.