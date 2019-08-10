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РИА Новости

Источник сообщил о гибели сотрудников Минобороны в ЧП под Архангельском

01:52, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ, сообщил источник в военном ведомстве.
Ранее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области. До этого Минобороны сообщало о гибели двух человек при этом происшествии.
"Специалисты Росатома и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - сказал источник.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомМинистерство обороны РФРосатомАрхангельская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Ещё утром американски сми сообщили что это не просто взрыв на полигоне ибо со спутников видели корабли против радиации, но кремль надув щёки молчал, потерь нет. Уверен и тут сказали ибо весь мир знает что там радиации по гланды, но населению не скажут, ловите рыбку, сейчас особенно вкусная пойдёт.
10 августа, 02:20
ХоХочу официально заявить, что
3200114
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