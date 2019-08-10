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РИА Новости

В "Роснефти" раскрыли метод расчета ущерба от загрязнения "Дружбы"

01:24, 10 августа 2019
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Роснефть" планирует рассчитывать ущерб, понесенный компанией от инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", с учетом вынужденного из-за этого снижения добычи, говорится в отчете компании по РСБУ.
"Расчет понесенных убытков ПАО "НК "Роснефть" может быть завершен после завершения комплексной оценки влияния инцидента на деятельность компании (включая фактор вынужденного снижения добычи нефти на данный период по причине сокращения приема нефти в систему ПАО "Транснефть"), получения полных и документально подтвержденных сумм претензий со стороны контрагентов и их перевыставления в адрес ПАО "Транснефть" для получения возмещения", - говорится в отчете.
Объект компании Укртранснафта
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"Роснефть" отмечает, что из-за инцидента с трубопроводом компания во втором квартале получила претензии от ряда покупателей нефти, в которых указывается на доставку нефти с многократным превышением предельно допустимых показателей хлорорганических соединений.
"При этом ПАО "НК "Роснефть" добросовестно обеспечило сдачу нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в полном соответствии с требованиями технических регламентов и стандартов", - пишет компания.
"Также с претензиями к компании обратились покупатели, которые не получали законтрактованные объемы из-за остановки прокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по причине загрязнения", - также отмечается в отчете.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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